Champions League disastro Juventus a Istanbul Ko anche la Dea contro il Dortmund

La Juventus ha subito una pesante sconfitta a Istanbul, perdendo 5-2 contro il Galatasaray, a causa di una difesa troppo debole che ha concesso troppi spazi agli avversari. Anche l'Atalanta ha fatto fatica in Europa, uscendo sconfitta contro il Borussia Dortmund, con un risultato che riflette le difficoltà offensive della squadra bergamasca.

Notte da incubo per le italiane in Champions: Juve travolta 5-2 dal Galatasary e Atalanta sconfitta dal Borussia Dortmund Serata nerissima per le italiane in Europa. La Juventus crolla 5-2 in casa del Galatasaray e vede la qualificazione agli ottavi di UEFA Champions League appesa a un filo. Sconfitta anche per l’Atalanta, battuta 2-0 a Dortmund dal Borussia Dortmund nell’andata dei playoff. Due partite diverse, un unico verdetto: servirà un’impresa al ritorno. All’Ali Sami Yen la Juventus vive una delle notti europee più difficili degli ultimi anni. Il 5-2 finale racconta di una squadra fragile, travolta nella ripresa e ora chiamata a un mezzo miracolo per ribaltare la situazione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Champions League, disastro Juventus a Istanbul. Ko anche la Dea contro il Dortmund Champions League, Juventus batte Benfica nello “show” di Spalletti. La Dea cade contro il BilbaoNella notte della Champions League, la Juventus di Spalletti ha ottenuto una vittoria importante contro il Benfica, confermando il buon momento del club. Champions League, playoff al via: Juve a Istanbul, Atalanta a DortmundLa Juventus partecipa ai playoff di Champions League dopo aver eliminato una squadra inaspettata, e questa sera affronta il Galatasaray a Istanbul. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Juve, che disastro! Nella bolgia dell'Ali Sami Yen, il Galatasaray s'impone 5-2; Juve da incubo in Turchia, il Galatasaray vince 5-2: Spalletti con un piede e mezzo fuori dalla Champions; Galatasaray-Juve, le pagelle dei bianconeri: disastro Cabal, Yildiz delude; Galatasaray-Juve: disastro a Istanbul, tracollo e infortuni. Le dichiarazioni. Galatasaray – Juventus 5-2 cronaca e highlights: disastro di Cabal, umiliazione pesante per i bianconeri! – VIDEOGalatasaray - Juventus cronaca e highlights: ecco il racconto e le immagini di quanto accaduto nella sfida di Champions League ... generationsport.it Champions: male Juve ed Atalanta, oggi l’Inter sul campo gelatoSerata da incubo per le italiane impegnate in Champions League nei playoff. Juventus e Atalanta crollano nelle gare d’andata, compromettendo probabilmente il pa ... sportface.it Champions League, il calendario e gli orari delle partite di oggi dei playoff #SkySport #SkyUCL #ChampionsLeague x.com Doppietta in Champions League contro la Juventus: Noa Lang è già un rimpianto per il Napoli facebook