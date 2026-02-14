In fuga dopo tentativo di furto in abitazione ladro muore impigliato nella recinzione

Un uomo, nel tentativo di scappare dopo aver cercato di svaligiare una casa, è rimasto impigliato in una recinzione e ha perso la vita. L’incidente è avvenuto venerdì sera tra Gorello e Sant’Andrea a Pigli, lungo la strada regionale 71, che collega la Valdichiana ad Arezzo. La polizia ha trovato il corpo dell’uomo sui campi vicini alla recinzione, dove si era rifugiato nel tentativo di sfuggire alle forze dell’ordine.

Secondo le prime frammentarie notizie, un uomo ha perso la vita questa sera mentre con due complici stava scappando dal luogo dove avevano provato mettere a segno un colpo Un ladro in fuga è morto dopo un tentato furto in abitazione. Il fatto è accaduto nella serata di oggi, venerdì 13 febbraio, nella zona tra Gorello e Sant'Andrea a Pigli lungo la strada regionale 71 che collega la Valdichiana ad Arezzo. Sul posto sono accorsi i carabinieri e i sanitari del 118. Per l'uomo però non c'è stato nulla da fare: è deceduto nell'immediatezza dei fatti. Sarebbe rimasto impigliato nella recinzione dell'abitazione e la punta metallica di una cancellata gli avrebbe lacerato una vena.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Un uomo ha perso la vita durante la fuga dopo aver rubato in una casa, a causa di uno sparo.

Un ladro è morto durante la fuga dopo aver tentato di rubare in una casa tra Sant’Andrea a Pigli e Policiano, lungo la strada regionale 71.

