Doppietta dell’Athletic Terni Diomedi-Marcucci 1° e 2° posto

Durante il 77° Trofeo della Liberazione di Roma, inserito nel calendario mondiale di World Athletics, l’Athletic Terni ha ottenuto una doppietta nei 3000 metri con i loro atleti Diomedi e Marcucci, che hanno conquistato rispettivamente il primo e il secondo posto. La competizione ha visto numerosi partecipanti provenienti da diverse realtà sportive, con i due atleti dell’Athletic Terni che hanno dominato la gara.

Doppietta Diomedi-Marcucci dell’Athletic Terni nei 3000 al 77esimo Trofeo della Liberazione di Roma, inserito nel Global Calendar di World Athletics. Confermata l’ottima crescita degli atleti del team #iloverun Athletic Terni che hanno regalato grandi prestazioni in vista di una stagione outdoor molto importante. Grande miglioramento di Sara Diomedi che conquista il gradino più alto del podio nei 3000 metri con 9:40.68. Grazie a una fenomenale parte centrale, Sara segna il suo nuovo personal best migliorandosi di quasi un minuto. La doppietta arancionera è completata con il secondo posto di Sofia Marcucci in 9:56.46, anche per lei nuovo PB migliorato di circa 20 secondi.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Doppietta dell’Athletic Terni. Diomedi-Marcucci, 1° e 2° posto Notizie correlate Giulia Colarieti e Riccardo Befani della #iloverun Athletic Terni campioni italiani ad AnconaPrestazione da incorniciare per l’#iloverun Athletic Terni ai Campionati Italiani Indoor Juniores e Promesse, andati in scena al PalaCasali di... Leggi anche: I genitori di Diomedi al corso per volontari Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Doppietta dell’Athletic Terni. Diomedi-Marcucci, 1° e 2° posto; Il sole bacia Agricollina. Aquilini: Battuti tutti i record di affluenza; È mio nonno ad avermi insegnato che Bella ciao si canta con il pugno alzato perché è il simbolo della Resistenza, della libertà dei popoli, dei diritti conquistati. Doppietta dell’Athletic Terni. Diomedi-Marcucci, 1° e 2° postoDoppietta Diomedi-Marcucci dell’Athletic Terni nei 3000 al 77esimo Trofeo della Liberazione di Roma, inserito nel Global Calendar di ... lanazione.it Cds: doppietta Atletica Perugia, cadetti a Athletic Terni e WinnerAtletica Perugia Team campione sia con gli allievi che con le allieve, #iloverun Athlertic Terni al titolo cadetti e Winner Foligno sul gradino più alto cadette. Sono questi i verdetti dei campionati ... fidal.it Athletic Terni. . ANGE BERTIN POGGIANI 1° AL WORLD PARALYMPIC GRAN PRIX DI RABAT La freccia arancionera vince i 400 metri T38 con il tempo di 50.34 Continua la crescita di Poggiani che è stato protagonista ai recenti campionati italiani paralimpici - facebook.com facebook