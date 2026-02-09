Giulia Colarieti e Riccardo Befani della #iloverun Athletic Terni campioni italiani ad Ancona

La squadra dell’#iloverun Athletic Terni si è aggiudicata il titolo di campioni italiani ai Campionati Indoor Juniores e Promesse, disputati al PalaCasali di Ancona. La gara ha visto oltre 900 giovani atleti sfidarsi in tutte le discipline, ma la prestazione di Giulia Colarieti e Riccardo Befani ha fatto la differenza, portando a casa il trofeo più importante.

Prestazione da incorniciare per l’#iloverun Athletic Terni ai Campionati Italiani Indoor Juniores e Promesse, andati in scena al PalaCasali di Ancona, dove oltre 900 atleti si sono sfidati per i 52 titoli in palio della prima rassegna tricolore dell’anno. La società ternana torna a casa con due.🔗 Leggi su Ternitoday.it Approfondimenti su iloverun Athletic Terni I 140 anni del Carlino ad Ancona: il saluto dei campioni dorici In occasione del 140° anniversario del Carlino ad Ancona, i campioni dorici Elisa Di Francisca, Tommaso Marini e Gianmarco Tamberi rivolgono un caloroso saluto al giornale, celebrando la storica presenza e il ruolo fondamentale nel panorama sportivo e culturale della città. Un rene espiantato a Pavia portato a tempi record ad Ancona con la Giulia Quadrifoglio biturbo dei carabinieri Un rene espiantato a Pavia e destinato ad Ancona è stato trasferito questa mattina con un’auto ad alte prestazioni Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio del Nucleo radiomobile di Milano. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su iloverun Athletic Terni Argomenti discussi: Befani tricolore, argenti per Castellani, Caligiana e Arcs Cus; Tricolori ad Ancona: tutti i campioni juniores e promesse indoor 2026. Atletica, la ternana Giulia Colarieti è campionessa italiana Indoor Under 20: trionfo nei 1500 metriSette febbraio 2026. Una data che per Giulia Colarieti non sarà mai banale. Perché ai Campionati Italiani Indoor Under 20 e Under 23 che si stanno disputando al PalaCasali di Ancona, si è aggiudicata ... umbria24.it Aggiornamenti da Ancona: nella finale dei 1500 mt Under 20 vittoria per Giulia Colarieti #iloverun Athletic Terni in 4'32"50, seconda piazza per Giorgia Martini Atletica Firenze Marathon con 4'36"65; terza Viviana Marinelli Alteratletica Locorotondo con 4'37"28. facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.