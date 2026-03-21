i genitori di diomedi al corso per volontari

I genitori di Diomedi hanno partecipato al 101° corso per militi volontari della Croce Verde, iniziato ieri sera. L’attività si è svolta nella sala intitolata a Giacomo Diomedi, volontario deceduto in un incidente avvenuto lo scorso luglio. Il corso mira a formare nuovi volontari pronti a intervenire in emergenze e servizi di assistenza.

Al via l’altra sera il 101° corso per militi volontari della Croce Verde. È stato organizzato nella sala intitolata a Giacomo Diomedi, il volontario scomparso in un tragico incidente nel luglio scorso. Erano cinquanta gli aspiranti militi pronti a entrare a far parte della Croce Verde. Tra loro anche la mamma e il papà di Giacomo Diomedi. "Il primo soccorso è un gesto di solidarietà concreta " ha detto il presidente Cesare Bartolucci. A fine giugno, al termine delle lezioni, è previsto l’esame: una volta superato i nuovi militi entreranno a far parte della famiglia della Croce Verde. "Quella che ci accoglie è la sala dedicata a Giacomo Diomedi – ha detto il dottor Bartolucci –, il nostro grande milite volontario deceduto a soli 35 anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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