Caso studente transgender in un liceo a Roma | polemiche sindacati e studenti chiedono carriera ALIAS in tutte le scuole

Da orizzontescuola.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un caso di presunta discriminazione nei confronti di uno studente transgender al liceo Aristofane di Roma ha attirato l’attenzione dopo una denuncia pubblicata da Fanpage e ripresa da diverse fonti, tra cui agenzie di stampa e sindacati. La vicenda ha suscitato reazioni tra studenti e rappresentanti sindacali, che chiedono l’introduzione del percorso ALIAS in tutte le scuole. La questione ha generato un acceso dibattito pubblico e ha portato alla ribalta questioni legate ai diritti degli studenti.

Un caso di presunta discriminazione nei confronti di uno studente transgender al liceo Aristofane di Roma è al centro dell’attenzione dopo la denuncia riportata da Fanpage e rilanciata da fonti sindacali e di agenzia, tra cui ANSA. Secondo quanto ricostruito, il ragazzo sarebbe stato più volte umiliato da una docente che si sarebbe rifiutata di riconoscerne l’identità di genere, continuando a utilizzare il nome anagrafico e pronomi non corrispondenti. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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