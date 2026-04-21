Caso studente transgender in un liceo a Roma | polemiche sindacati e studenti chiedono carriera ALIAS in tutte le scuole

Un caso di presunta discriminazione nei confronti di uno studente transgender al liceo Aristofane di Roma ha attirato l’attenzione dopo una denuncia pubblicata da Fanpage e ripresa da diverse fonti, tra cui agenzie di stampa e sindacati. La vicenda ha suscitato reazioni tra studenti e rappresentanti sindacali, che chiedono l’introduzione del percorso ALIAS in tutte le scuole. La questione ha generato un acceso dibattito pubblico e ha portato alla ribalta questioni legate ai diritti degli studenti.

Un caso di presunta discriminazione nei confronti di uno studente transgender al liceo Aristofane di Roma è al centro dell’attenzione dopo la denuncia riportata da Fanpage e rilanciata da fonti sindacali e di agenzia, tra cui ANSA. Secondo quanto ricostruito, il ragazzo sarebbe stato più volte umiliato da una docente che si sarebbe rifiutata di riconoscerne l’identità di genere, continuando a utilizzare il nome anagrafico e pronomi non corrispondenti. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate “Donna, ma si sente uomo”. La prima transgender delle olimpiadi invernali: nuove polemiche dopo il caso Imane KhelifUn salto, una traiettoria perfetta sulla neve compatta, poi l’errore che spezza il ritmo della prova. Leggi anche: Studente transgender umiliato dalla prof a Roma: “Sarai sempre una ragazza, come dice il nome sul registro” Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Studente transgender umiliato dalla prof a Roma: Sarai sempre una ragazza, come dice il nome sul registro; Tennessee, approvato il Charlie Kirk Act. Stop agli studenti che protestano contro gli oratori anti-LGBTQ+; Transgender al Liceo Aristofane di Roma: il caso di discriminazione dopo l'umiliazione di una Prof; Lista stupri al liceo Farnesina di Roma: una delle ragazze aveva già denunciato abusi a una festa. Studente transgender umiliato dalla prof a Roma: Sarai sempre una ragazza, come dice il nome sul registroDevi stare zitta, perché sei una ragazza. Nessun pronome al maschile e umiliazioni costanti: questo è quanto si trova a vivere un alunno ... fanpage.it FLC CGIL 'studente transgender umiliato in liceo a Roma'(ANSA) - ROMA, 21 APR - Uno studente transgender del Liceo Aristofane sarebbe stato offeso e umiliato da una docente che si è rifiutata di chiamarlo con il suo nome e di riconoscerne l'identità di gen ... msn.com Roma, studente transgender denuncia umiliazioni a scuola Roma – Un caso di presunte discriminazioni nei confronti di uno studente transgender è emerso dal liceo Aristofane di Roma, suscitando preoccupazione tra associazioni per i diritti civili e cittadini. S facebook