Lo smartphone che diventa robot e segue l’utente

Honor ha annunciato un nuovo smartphone che può trasformarsi in un robot e seguire l’utente. La novità rappresenta un passo avanti nell’uso dell’intelligenza artificiale, che ora mira a uscire dai confini tradizionali del dispositivo. La proposta si distingue per la capacità di coinvolgere l’utente in modo più diretto, portando l’interazione tra persone e tecnologia a un livello più pratico e immediato.

AGI - Honor alza l’asticella della sfida nel campo dell’intelligenza artificiale applicata agli smartphone e compie il salto dalle funzioni smart a un’idea più radicale, che prova a portare l’IA fuori dallo schermo. Lo fa con Honor Robot Phone, una anteprima concettuale che l’azienda definisce come “un nuovo genere di smartphone” e che ha presentato al Mobile World Congress di Barcellona. Capace di unire movimento robotico, percezione spaziale e riprese pensate per la creazione di contenuti è uno smartphone con “mani e piedi”. L’ambizione, in sostanza, è trasformare il telefono in un oggetto meno statico e più presente nel mondo fisico. Il Robot Phone può riconoscere suoni, seguire movimenti e mantenere una consapevolezza visiva dell’ambiente, regolando la propria prospettiva in tempo reale. 🔗 Leggi su Agi.it

