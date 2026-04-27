Donna subisce amputazione della gamba dopo l' aggressione del pitbull a Barano d' Ischia spuntano i precedenti

Una donna è stata costretta ad amputare la gamba sinistra dopo essere stata vittima di un’aggressione da parte del suo cane di razza pitbull a Barano d’Ischia. Sono stati riscontrati in precedenza altri episodi che coinvolgevano l’animale, anche se non sono stati specificati dettagli. La donna è stata trasportata in ospedale e le sue condizioni sono state giudicate serie. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla gestione degli animali domestici.

È stata necessaria l’amputazione della gamba sinistra per una donna ricoverata in ospedale, in codice rosso, dopo aver subito un’aggressione da parte del pitbull di cui è proprietaria insieme al proprio compagno a Barano d’Ischia, sull’isola di Ischia, in provincia di Napoli. Secondo le prime ricostruzioni, l’animale avrebbe già avuto comportamenti simili con i proprietari, prima dell’episodio del 27 aprile li avrebbe aggrediti e feriti. Donna aggredita da pitbull, cosa è successo Come riportato dal Corriere della Sera, la donna si sarebbe avvicinata al pitbull per portargli da mangiare. Il compagno della vittima, anche lui proprietario, sarebbe stato assente perché ricoverato in ospedale.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Donna subisce amputazione della gamba dopo l'aggressione del pitbull a Barano d'Ischia, spuntano i precedenti Notizie correlate Leggi anche: Amputazione dopo il morso del pitbull: la donna azzannata a Ischia ha perso una gamba. Ucciso il cane Donna aggredita da un pitbull a Ischia, amputata una gambaTempo di lettura: 2 minutiE’ ricoverata in ospedale in gravi condizioni – ed ha subito l’amputazione della gamba sinistra – la donna aggredita ieri... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Eventi estremi, prevenire costa meno che curare. Ance, il piano in 5 punti per proteggere l'Italia; Squalo Mako attacca una barca di pescatori, terrore al largo di Gallipoli; Neonato lasciato nella Culla per la vita, la madre: Non possiamo darti serenità. Donna subisce amputazione della gamba dopo l'aggressione del pitbull a Barano d'Ischia, spuntano i precedentiA Barano d'Ischia donna aggredita dal suo pitbull subisce amputazione della gamba sinistra. Cosa è successo e i precedenti ... virgilio.it Ischia: grave la donna azzannata dal pitbull del compagno | Ha subito l’amputazione di una gambaIschia, donna aggredita dal pitbull del compagno: è in gravi condizioni e ha dovuto subire l'amputazione della gamba sinistra ... ilsussidiario.net Aggredita dal proprio pitbull, subisce l'amputazione di una gamba: la polizia abbatte l'animale. Choc a Ischia: la donna è gravissima ... Cmq non capisco del per che devono abbattere un animale e non abbattono anche alcuni animali umani che uccidono i pr - facebook.com facebook Ischia, si aggrava la donna azzannata dal pitbull poi abbattuto dalla polizia: amputata una gamba x.com