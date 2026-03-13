Donna di 30 anni investita e uccisa da un'auto alla fermata del bus | tragedia a Eboli

Una donna di 30 anni è stata investita e uccisa da un'auto alla fermata del bus ad Eboli nella mattinata del 13 marzo. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno constatato il decesso della vittima. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell'accaduto.

L'incidente si è verificato nella mattinata odierna, 13 marzo. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della 30enne.

Dramma a #Eboli questa mattina dove una donna di 30 anni, in attesa alla fermata del bus, lungo la statale 18, è stata investita e uccisa da una Fiat 500 condotta da una donna in preda a un malore. La vittima sarebbe morta sul colpo - facebook.com facebook