Un episodio di violenza si è verificato sull’isola d’Ischia, dove un pitbull ha aggredito due conviventi, un uomo di 54 anni e una donna di 43, causando loro diverse ferite. La vicenda ha suscitato attenzione tra la popolazione locale e le autorità, che hanno intervenuto prontamente sul luogo. Nessun dettaglio sui motivi dell’attacco o sulle condizioni dei feriti è stato comunicato.

Paura sull’isola d’Ischia, dove un pitbull ha aggredito due conviventi, un uomo di 54 anni e una donna di 43, provocando diverse ferite. L’episodio si è verificato nella serata di ieri, martedì 3 marzo, e ha richiesto l’intervento dei carabinieri della stazione di Barano d’Ischia. Secondo quanto emerso, i militari sono intervenuti presso l’ospedale di Lacco Ameno, dove i due feriti erano stati trasportati poco prima dal 118 per ricevere le cure necessarie. L’uomo, 54 anni, ha riportato ferite alla gamba destra e all’avambraccio sinistro, mentre la donna, 43 anni, ha riportato lesioni all’avambraccio destro. Entrambi sono stati presi in carico dal personale sanitario del pronto soccorso. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Pitbull aggredisce due conviventi a Ischia: feriti un uomo di 54 anni e una donna di 43

Leggi anche: Pitbull aggredisce due conviventi a Lacco Ameno (Ischia): feriti 43enne e 54enne, non sono gravi

Devasta il Pronto soccorso e aggredisce medici e infermieri: arrestato uomo di 43 anniBrescia, 21 gennaio 2026 - Violenza e follia in pronto soccorso a Brescia dove un uomo in ospedale per accertamenti, si è scagliato contro il...

Approfondimenti e contenuti su Pitbull aggredisce

Temi più discussi: Lacco Ameno(Ischia)-Pitbull aggredisce due conviventi : feriti 43enne e 54enne, non sono gravi; Terra dei fuochi, confisca da 205 milioni per i fratelli Pellini - Sigilli in 7 province da Roma a Cosenza, anche a 3 barche e 2 elicotteri; Campagna, assalto con esplosivo al bancomat Bper: banda in fuga; Lacco Ameno, pitbull aggredisce due conviventi: feriti ma non gravi.

Pitbull aggredisce due conviventi a Lacco Ameno (Ischia): feriti 43enne e 54enne, non sono graviIntervento dei carabinieri nella serata odierna presso l'ospedale di Lacco Ameno, comune dell'isola di Ischia, dove sono stati accompagnati due conviventi di 43 e 54 anni rimasti feriti dopo essere ... fanpage.it

Lacco Ameno: pitbull aggredisce i proprietari in casa: coppia ferita, intervengono i carabinieriAttimi di terrore nella serata di oggi a Lacco Ameno, sull’isola di Ischia, dove una coppia di conviventi è stata aggredita dal proprio cane, un pitbull, all’interno della casa in cui vive. Le cause ... ilgazzettinovesuviano.com

Pitbull aggredisce i suoi proprietari, finiscono in ospedale LACCO AMENO (Ischia) Questa sera, i carabinieri della stazione di barano sono intervenuti presso l’ospedale di lacco ameno per 2 conviventi di 43 e 54 anni aggrediti dal loro cane Pitbull. L'uomo (co facebook