Dura replica di Donald Trump alla giornalista Norah O’Donnell. Durante un’intervista, il presidente degli Stati Uniti ha attaccato la reporter che aveva appena letto alcuni passaggi del manifesto di Cole Allen, l’uomo arrestato dopo l’attentato alla Casa Bianca durante la cena con la stampa: “Sapevo che l’avrebbe fatto, perché siete persone orribili“. Donald Trump attacca Norah O'Donnell Trump e l'intervista alla Cbs Trump: "Siete delle persone orribili" Le pesanti accuse a Trump Donald Trump attacca Norah O’Donnell Donald Trump è stato intervistato nel corso di 60 Minutes sulla Cbs. Il presidente degli stati Uniti ha prima ascoltato poi attaccato Norah O’Donnell, la giornalista che lo stava intervistando.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Donald Trump contro la giornalista Norah O'Donnell di Cbs dopo l'attentato, "siete delle persone orribili"

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Donald Trump contro la giornalista Norah O'Donnell di Cbs dopo l'attentato, siete delle persone orribiliNorah O'Donnell della Cbs ha letto il manifesto dell'attentatore contenente pesanti accuse a Trumo che ha replicato furioso: Non sono uno stupratore ... virgilio.it

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«Dovrebbe vergognarsi. Non sono uno stupratore né un pedofilo». Donald Trump passa all’attacco e racconta la sua verità durante la trasmissione della Cbs News, 60 Minutes, all’indomani della sparatoria avvenuta a Washington durante la cena dei corrispo x.com