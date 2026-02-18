Stephen Colbert contro la CBS | rimossa un’intervista a causa delle linee guida di Trump

Stephen Colbert denuncia che la CBS ha cancellato un’intervista perché non rispettava le linee guida di Trump. Il conduttore ha spiegato che la conversazione con l’esponente democratico James Talarico è stata eliminata senza motivo apparente, suscitando sorpresa tra i fan. Secondo Colbert, la decisione deriva da pressioni esterne legate alla politica. La cancellazione ha generato polemiche tra gli spettatori e i critici. La rete televisiva non ha ancora commentato ufficialmente la vicenda. La puntata in questione non è mai andata in onda.

Il conduttore del programma televisivo statunitense The Late Show, Stephen Colbert, ha affermato che la sua intervista con James Talarico è stata rimossa. Secondo il conduttore, la rete CBS che trasmette il programma, temeva che l'intervista violasse le linee guida del governo. La CBS parla di indicazioni legali, non impedimenti. Colbert, conduttore di uno dei programmi più popolari del paese, ha dichiarato che l'intervista con il candidato alle primarie dei Democratici, in vista delle elezioni per il Senato in Texas, sia stata rimossa dalla puntata di lunedì sera. Il conduttore sostiene che la rimozione da parte della CBS sia stata motivata dalla violazione delle linee guida stabilite dal governo di Donald Trump.