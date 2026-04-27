Il presidente degli Stati Uniti ha commentato con sarcasmo l'azione di Cole Tomas Allen dopo un attentato, affermando che era molto rapido e che la NFL dovrebbe prenderlo in considerazione. La sua osservazione ha attirato l'attenzione sui social e sui media, suscitando reazioni di diverse nature. L'intervento di Trump si inserisce nel contesto di dichiarazioni pubbliche fatte a seguito dell'episodio.

Donald Trump ha commentato con ironia l’attentato alla cena con i giornalisti organizzata alla Casa Bianca, facendo una battuta su Cole Tomas Allen. L’uomo arrestato, secondo il presidente degli Stati Uniti d’America, meriterebbe di essere ingaggiato in Nfl pe quanto è stato “veloce”. Il commento di Trump su Cole Tomas Allen e l'attentato Il manifesto di Cole Tomas Allen e la replica di Trump sulla "pedofilia" Chi è Cole Tomas Allen Il commento di Trump su Cole Tomas Allen e l’attentato A poche ore di distanza dall’attentato durante la cena con i giornalisti alla Casa Bianca, il presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump ha rilasciato un’intervista a Cbsnews per commentare quanto accaduto.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Battuta di Donald Trump su Cole Tomas Allen dopo l'attentato, "era veloce, la Nfl dovrebbe prenderlo"

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