Donald non molla | Voglio l’uranio Ma ora Teheran scarica i pakistani

L’Iran ha ripetutamente chiesto l’acquisto di uranio, mentre Teheran ha instaurato contatti diplomatici con Arabia Saudita, Qatar e Francia. Dopo aver visitato l’Oman, un rappresentante iraniano è tornato a Islamabad, ma ha accusato i mediatori di favorire troppo gli interessi degli Stati Uniti. La situazione si sviluppa in un quadro di tensioni e colloqui diplomatici tra diverse nazioni coinvolte nel tentativo di trovare un accordo sulle questioni nucleari.

Araghchi parla con Arabia Saudita, Qatar e Francia. Poi, dopo una tappa in Oman, torna a Islamabad. L’Iran però rinfaccia ai mediatori di fare troppo gli interessi degli Usa. Il tycoon ai nemici: «Se vogliono, ci chiamino». La crisi nello Stretto di Hormuz resta il baricentro dello scontro tra pressione militare e diplomazia, mentre i tentativi di mediazione si moltiplicano senza produrre, almeno per ora, una svolta concreta. Nelle ultime ore si sono susseguiti contatti politici, missioni diplomatiche e operazioni navali che delineano un quadro sempre più complesso e instabile, segnato da un evidente iper attivismo diplomatico da parte di Teheran.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Donald non molla: «Voglio l’uranio». Ma ora Teheran scarica i pakistani Notizie correlate Iran in ginocchio: Netanyahu punta all’uranio e non mollaBenjamin Netanyahu ha dichiarato a Gerusalemme che l’Iran è attualmente in una condizione di estrema fragilità, mentre Israele ha raggiunto traguardi... Iran, Trump: "Non voglio estendere la tregua, ora accordo con Teheran"Il presidente Donald Trump ha dichiarato martedì in un'intervista alla Cnbc di non voler estendere il cessate il fuoco con l'Iran, aggiungendo che... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Donald non molla: Voglio l’uranio. Ma ora Teheran scarica i pakistani; Il podcaster Maga Carlson molla Trump: Mi dispiace aver fuorviato le persone, siamo responsabili anche noi; Trump non molla: Perché il Papa ritiene accettabile che l'Iran possieda un'arma nucleare; L’Iran non molla il nucleare, Pezeshkian: Perchè gli Stati Uniti dovrebbero privarci di un nostro diritto? · LaC News24. Trump non molla, 'stangata per chi prova a fare il furbo'Donald Trump non molla sui dazi e non sembra intenzionato a discostarsi da una linea dura e intransigente. I Paesi che faranno i furbi approfittando della sentenza della Corte Suprema, avverte, si ... ansa.it Donald Trump ha raccontato che subito dopo l'attacco alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, quando il Secret Service lo ha raggiunto sul palco e gli ha chiesto di "mettersi giù" lui non lo ha voluto fare subito. "Volevo capire che stava succedendo, h - facebook.com facebook The Donald: "Ho un lavoro pericoloso". Le ombre sulla sicurezza. Dopo la paura per la sparatoria alla cena di gala con i corrispondenti della Casa Bianca, abbandona i toni da bullo, lancia l'appello alla pace e conforta Melania. #ANSA x.com