Il primo ministro israeliano ha dichiarato che l’Iran si trova in una condizione di grande debolezza e ha affermato che Israele ha ottenuto successi ritenuti in passato irraggiungibili. La discussione si è concentrata sulla capacità del paese di sviluppare armi nucleari, con particolare attenzione all’uso di materiale di uranio. La dichiarazione è stata rilasciata durante una conferenza a Gerusalemme, senza ulteriori dettagli sui risultati ottenuti.

Benjamin Netanyahu ha dichiarato a Gerusalemme che l’Iran è attualmente in una condizione di estrema fragilità, mentre Israele ha raggiunto traguardi precedentemente considerati impossibili. L’annuncio arriva in concomitanza con un accordo di cessazione delle ostilità tra Washington e Teheran. Il primo ministro israeliano ha sottolineato come la sua nazione sia oggi più forte che mai. Questo risultato è il fulcro dell’intera operazione militare condotta finora, che ha permesso di colpire duramente le capacità avversarie. La conferenza stampa ha messo in luce un legame solido con gli Stati Uniti, descritti come partner fondamentali. Karoline Leavitt, portavoce della Casa Bianca, ha definito Israele un alleato straordinario, ringraziando il Paese per l’impegno eroico profuso nelle ultime sei settimane. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Iran in ginocchio: Netanyahu punta all’uranio e non molla

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