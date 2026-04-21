Il presidente degli Stati Uniti ha affermato durante un'intervista che non intende prolungare il cessate il fuoco con l’Iran e ha dichiarato di essere in una posizione negoziale favorevole. Ha inoltre precisato che gli Stati Uniti puntano a concludere un accordo con Teheran e si aspettano di ottenere un risultato soddisfacente. Le dichiarazioni sono arrivate in un momento di tensione tra i due paesi.

Il presidente Donald Trump ha dichiarato martedì in un'intervista alla Cnbc di non voler estendere il cessate il fuoco con l'Iran, aggiungendo che gli Stati Uniti si trovano in una posizione negoziale forte e che alla fine otterranno quello che ha definito un ottimo accordo. “Non voglio farlo. Non abbiamo tutto questo tempo”, ha detto il Capo della Casa Bianca quando gli è stata chiesta la possibilità di estendere la tregua. Trump ha anche affermato che gli Usa si trovano in una posizione negoziale forte con l'Iran e che possono concludere un "ottimo accordo". Per poi sottolineare che Teheran ha violato più volte il cessate il fuoco in questi giorni.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Iran, Trump: "Non voglio estendere la tregua, ora accordo con Teheran"

Trump minaccia un'escalation militare se salta l'accordo con l'Iran

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