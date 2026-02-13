Ragazzi scalmanati in gita a Praga l' autista del bus sbotta e li lascia a piedi
L’autista di un autobus a Praga si è infuriato e ha lasciato a piedi un gruppo di studenti rumorosi, dopo che i ragazzi hanno disturbato tutto il viaggio. Durante il tragitto, alcuni giovani hanno cominciato a urlare e a muoversi senza controllo, spingendo il conducente a perdere la pazienza. Alla fine, l’autista ha deciso di fermarsi e di far scendere tutti, lasciando il gruppo senza mezzi per raggiungere la destinazione. La scena si è verificata in pieno centro, davanti a numerosi passanti che hanno assistito alla scena.
Il conducente si è rifiutato di far salire gli studenti di una scolaresca che aveva accompagnato in Repubblica Ceca. Il motivo? Il mezzo ridotto a una pattumiera e gli schiamazzi notturni, che hanno impedito all'uomo di dormire Accompagnare gli studenti del quinto anno in gita all'estero è sempre "un'avventura", un'esperienza che molte compagnie di autoservizi hanno preferito evitare. Il motivo? Il caos e gli schiamazzi ovviamente, che hanno spinto un autista a rifiutare di far salire i giovani sul suo mezzo.
