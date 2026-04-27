Dolore e oncologia di genere dalla biologia alla presa in carico | convegno

Il 8 maggio si svolgerà presso l’Hotel Internazionale di Brindisi un convegno scientifico intitolato “Dolore e Oncologia di genere: dalla biologia alla presa in carico”. L'evento è promosso con il patrocinio della Asl Brindisi e si concentrerà sui rapporti tra dolore, aspetti biologici e approcci clinici legati all’oncologia di genere. La giornata vedrà la partecipazione di specialisti e ricercatori nel settore.

BRINDISI - Si terrà l’8 maggio, nell’Hotel Internazionale di Brindisi, il convegno scientifico dal titolo “Dolore e Oncologia di genere: dalla biologia alla presa in carico”, promosso con il patrocinio della Asl Brindisi. L’evento, accreditato Ecm (4 crediti) per 50 partecipanti, è rivolto a.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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