Humanitas Gavazzeni e Castelli al XX Convegno della Fondazione Lilli | innovazione e presa in carico al centro del confronto scientifico

Al centro del dibattito il rapporto tra innovazione tecnologica e umanizzazione delle cure, con attenzione particolare alle patologie oncologiche e alle nuove sfide dell’assistenza sanitaria Si svolgerà i prossimi 27 e 28 febbraio, nella cornice di Palazzo Arnone a Cosenza, il XX Convegno della Fondazione Lilli, appuntamento ormai consolidato nel panorama scientifico calabrese e nazionale. Il tema scelto per questa edizione, “Prendersi cura: il valore della presa in carico e dell’assistenza al paziente di fronte ai cambiamenti determinati dall’Intelligenza Artificiale”, pone al centro del dibattito il rapporto tra innovazione tecnologica e umanizzazione delle cure, con un’attenzione particolare alle patologie oncologiche e alle nuove sfide dell’assistenza sanitaria. All’evento sarà presente anche una delegazione di Humanitas Gavazzeni e Castelli, con i contributi scientifici del dott. Alfonso Agnino, responsabile di Cardiochirurgia, del prof. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Qualità e sicurezza per i pazienti: Humanitas Gavazzeni e Castelli accreditati Joint Commission InternationalHumanitas Gavazzeni e Humanitas Castelli hanno ottenuto l'accreditamento Joint Commission International (JCI), riconoscimento prestigioso che attesta il livello di qualità e sicurezza delle strutture.

La rivoluzione gentile del circo: benessere animale, sicurezza sul lavoro e rigore scientifico al centro del convegnoIl convegno sulla rivoluzione gentile del circo riunisce esperti, istituzioni e professionisti per affrontare temi come il benessere animale, la sicurezza sul lavoro e il rigore scientifico.

Qualità e sicurezza per i pazienti: Humanitas Gavazzeni e Castelli accreditati Joint Commission InternationalDa sinistra a destra: Alessandro Liguori, Amministratore Delegato di Humanitas Gavazzeni e Castelli; Katia Morstabilini, Responsabile dei Servizi Assistenziali, membro del Team JCI di Humanitas

Humanitas Gavazzeni e Castelli, con l'IA interventi di ortopedia sempre più precisiUna novità tecnologica importante per Humanitas Gavazzeni e Humanitas Castelli, che da oggi possono contare - tra i primi centri in Italia - su un nuovo strumento robotico che permette interventi

