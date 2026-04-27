Dl Sicurezza via libera della Camera | il governo accelera sui rimpatri tra tagli alle garanzie e numeri che raccontano un sistema inefficace

La Camera ha approvato il disegno di legge sulla sicurezza, con il governo che mira a velocizzare i rimpatri. Sono stati introdotti cambiamenti nelle procedure, eliminando la presenza degli avvocati e affidando la rappresentanza a un solo incaricato. I dati mostrano che poche espulsioni sono state concluse e migliaia di richieste sono ancora in sospeso. Il testo modifica anche alcuni aspetti del quadro giuridico relativo alle procedure di rimpatrio.

Il Dl Sicurezza passa alla Camera e interviene proprio su questo spazio. Il governo sceglie di modificare la procedura di rimpatrio eliminando la presenza dell’avvocato e introducendo la figura di un rappresentante “munito di mandato”, pagato per seguire l’iter amministrativo. Il cambiamento riguarda il momento in cui si decide il destino della persona, cioè il punto più delicato dell’intero percorso. La misura si inserisce in un sistema che già oggi fatica a produrre risultati concreti. Negli ultimi tre anni, su circa 2.500 richieste di rimpatrio, poco più di mille si sono tradotte in un ritorno effettivo nel Paese di origine. Il dato mostra una distanza evidente tra le decisioni formali e la loro esecuzione pratica.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Dl Sicurezza, via libera della Camera: il governo accelera sui rimpatri tra tagli alle garanzie e numeri che raccontano un sistema inefficace Notizie correlate Decreto sicurezza, voto di fiducia alla Camera, verso via libera alla norma sui rimpatri, poi un dl correttivo - DIRETTAMolto probabilmente, per una questione di tempi, il governo approverà il decreto così com'è. Dl Sicurezza, fiducia alla Camera. Piantedosi: “Norma sui rimpatri mantiene utilità”Sono stati 203 i voti favorevoli per i 33 articoli del decreto Sicurezza tra i quali il fermo preventivo e il contributo per gli avvocati che si... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Decreto sicurezza, rimpatri e più carcere. Così si alimenta solo la tensione sociale; Il dl Sicurezza è legge: via libera della Camera e correzione lampo; Dl Sicurezza: via libera al Senato, rafforziamo tutela cittadini; Sicurezza, ok del Cdm al decreto correttivo sui rimpatri volontari assistiti. Dai coltelli ai migranti: cosa cambierà. Dl Sicurezza, la Camera approva la fiducia con 203 sì: cosa prevede e i prossimi passaggiDl Sicurezza, Camera approva la fiducia tra tensioni politiche: il testo verso l’approvazione finale con correttivi sui rimpatri dopo i rilievi del Quirinale. notizie.it Dl sicurezza convertito in legge: cosa cambia e come sono andati i voti alla CameraIl 24 aprile 2026 la Camera ha convertito in legge il decreto sicurezza con 162 voti favorevoli; scontri politici in aula e un correttivo sul meccanismo dei rimpatri volontari assistiti approvato rapi ... notizie.it Il governo cinese ha bloccato l’acquisizione dell’app di AI Manus da parte di Meta, citando rischi per la sicurezza nazionale x.com Roma Termini: azione di sistema coordinata dalla Questura tra sicurezza, decoro e tutela dei consumatori. Oltre 11mila euro di sanzioni e più di 160 kg di alimenti sequestrati Continua a leggere: https://questure.poliziadistato.it/it/Roma/articolo/173369ef40601 - facebook.com facebook