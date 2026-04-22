Alla Camera dei Deputati è stata approvata con 203 voti favorevoli, 117 contrari e 3 astenuti la fiducia sul decreto Sicurezza. Il ministro dell’Interno ha dichiarato che la norma sui rimpatri mantiene la sua utilità. La discussione ha coinvolto diversi schieramenti politici, con opinioni contrastanti sulla proposta di legge. La votazione conclude il percorso parlamentare della misura, che ora potrebbe passare all’esame di altre istituzioni.

Sono stati 203 i voti favorevoli per i 33 articoli del decreto Sicurezza tra i quali il fermo preventivo e il contributo per gli avvocati che si occupano di pratiche di rimpatrio La fiducia sul decreto Sicurezza è passata alla Camera con 203 voti favorevoli, 117 contrari e 3 astenuti. L'esame del provvedimento proseguirà ora con la discussione e il voto dei 145 ordini del giorno e poi ci sarà il voto finale, atteso per venerdì mattina. Sono in tutto 33 gli articoli del decreto Sicurezza che hanno ricevuto la fiducia della Camera e tra le misure c'è quella, duramente contestata dalle opposizioni, che prevede l'introduzione di un contributo, pari a 615 euro, per gli avvocati impegnati nelle pratiche dei rimpatri volontari assistiti dei migranti, contributo riconosciuto “all'esito della partenza dello straniero”.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Dl Sicurezza, fiducia alla Camera. Piantedosi: “Norma sui rimpatri mantiene utilità”

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