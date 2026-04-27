Novak Djokovic è considerato uno dei tennisti più vincenti della storia, con numerosi titoli del Grande Slam e un record di settimane da numero uno del mondo. Tuttavia, nonostante i successi, non ha ancora ottenuto il riconoscimento universale come il più grande di sempre nel tennis maschile. La sua carriera è caratterizzata da continui confronti con altri campioni e da alcuni episodi che hanno acceso discussioni tra appassionati e addetti ai lavori.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Nel 2023, Novak Djokovic ha ulteriormente consolidato la sua incredibile eredità nel tennis diventando il leader indiscusso nel numero di titoli del Grande Slam nel singolo maschile. Dopo anni di intensa competizione con Roger Federer e Rafael Nadal, Djokovic ha finalmente superato il record detenuto dal tennista spagnolo, conquistando il suo 23° titolo maggiore. La sua annata da record si è conclusa con un’altra vittoria agli US Open, portando il suo totale a 24 titoli del Grande Slam. Questo straordinario traguardo ha intensificato il dibattito sul titolo di “più grande di sempre”, ma Djokovic, a 36 anni e dopo un’altra vittoria, non ha manifestato alcuna intenzione di adornarsi di questa etichetta.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Djokovic e il GOAT: perché non ha ancora conquistato il titolo definitivo di leggenda.

Notizie correlate

Il Coventry City non l’ha imbottigliato: perché gli Sky Blues sono ANCORA favoriti per il titoloIl calcio d’inizio del campionato di lunedì sera alle 20:01 sarà di particolare interesse per la capolista Coventry City.

Leggi anche: Como, il ds Ludi rivela: “Volevamo Vergara a titolo definitivo, ma il Napoli ha detto no”

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Iva Jovic svela l'aiuto che riceve da Djokovic per migliorare il suo tennis; Djokovic e il GOAT: perché non ha ancora conquistato il titolo definitivo di leggenda.; Alcaraz, infiammazione alla guaina del tendine del polso: cresce l’allarme. Djokovic ammette i problemi fisici - LiveTennis.it.

Djokovic e il GOAT: perché non ha ancora conquistato il titolo definitivo di leggenda.Nel 2023, Novak Djokovic ha ulteriormente consolidato la sua incredibile eredità nel tennis diventando il leader indiscusso nel numero di titoli del Grande Slam nel singolo maschile. Dopo anni di inte ... napolipiu.com

Rusedski: Alcaraz GOAT? Ridicolo, mancano numeri e longevitàRusedski ha ricordato che Alcaraz ha vinto sette titoli del Grande Slam, un traguardo importante ma ancora distante dai record dei Big Three: Djokovic ne vanta 24, Nadal 22 e Federer 20. C’è una ... it.blastingnews.com

Sinner record di 24 match consecutivi vinti nei Masters, SENZA SALTARNE ALCUNO. Superate Nadal 2013 e Djokovic 2013-14. - facebook.com facebook

Jannik Sinner vince la sua 24^ partite consecutiva nei Masters 1000: il suo è ora il QUARTO miglior record all-time, dietro Djokovic (2 volte) e Federer. Superato il miglior record di Nadal, fermo a 23 x.com