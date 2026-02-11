Como il ds Ludi rivela | Volevamo Vergara a titolo definitivo ma il Napoli ha detto no

Il Como aveva messo nel mirino Antonio Vergara e voleva prenderlo a titolo definitivo. Il direttore sportivo Ludi ha spiegato che l’obiettivo era chiaro, ma il Napoli ha rifiutato l’offerta. Ora il talento del Napoli resta sotto contratto con la squadra partenopea, anche se il Como continuerà a seguirlo con attenzione.

Il Como esce allo scoperto su uno dei talenti più puri dell’attuale campionato. Nel corso di una recente intervista, il Direttore Sportivo lariano Carlalberto Ludi ha svelato un retroscena di mercato riguardante Antonio Vergara, il giovane fantasista che sta incantando con la maglia del Napoli. Secondo quanto dichiarato dal dirigente, il Como avrebbe tentato a più riprese di strappare il giocatore al club azzurro, muovendosi con decisione già a partire dalla scorsa stagione. L’assalto definitivo sarebbe stato sferrato lo scorso luglio, quando Ludi ha presentato un’offerta formale per l’acquisto a titolo definitivo.🔗 Leggi su Serieagoal.it

Ivan Zazzaroni rivela dettagli sulla trattativa estiva tra l'Inter e Cesc Fabregas, svelando le conversazioni tra Ausilio e il giocatore e le indicazioni ricevute dal ds Ludi.

Il direttore sportivo del Como, Carlalberto Ludi, parla di sogni e mercato prima della partita contro la Fiorentina.

