Il Coventry City non l’ha imbottigliato | perché gli Sky Blues sono ANCORA favoriti per il titolo

La corsa al titolo nel campionato di calcio si infiamma ancora di più, con il Coventry City in prima fila. La squadra di casa, che domenica ha mantenuto la vetta in classifica, si prepara a scendere in campo lunedì sera alle 20:01. La partita si preannuncia decisiva, e i tifosi sono già in fermento per sostenere gli Sky Blues nel tentativo di consolidare il primato.

Notizia fresca giunta in redazione: Il calcio d’inizio del campionato di lunedì sera alle 20:01 sarà di particolare interesse per la capolista Coventry City. Frank Lampard ha visto diminuire il vantaggio della sua squadra al vertice della divisione, portando con sé la loro forte posizione nella battaglia per la promozione automatica in Premier League. Con una vittoria contro lo Sheffield United a Bramall Lane, il Middlesbrough passerebbe in cima alla classifica. Gli Sky Blues sono stati al primo posto nelle ultime 22 partite di campionato e non sorprende che la loro capacità di mantenere la posizione nella lotta per la promozione sia messa in discussione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Approfondimenti su Coventry City

Analisi della sfida tra Coventry e Ipswich, prevista per lunedì 29 dicembre 2025 alle ore 19:00.

Ultime notizie su Coventry City

Il Bologna cede in prestito un difensore al Coventry CityIl Bologna Fc 1909 comunica di aver ceduto al Coventry City Fc il diritto alle prestazioni sportive del difensore Luis Binks a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024. Il ragazzo, dunque, non farà ... milannews.it

Coventry City in cerca di un allenatore: tra i candidati c'è anche Frank LampardFrank Lampard potrebbe tornare in panchina e andare ad allenare il Coventry City in Championship. Secondo quanto riportato da Sky Sports, l'ex centrocampista dei Blues potrebbe subentrare a Mark ... tuttomercatoweb.com

In Championship, il Coventry City subisce la seconda sconfitta consecutiva: il QPR vince in rimonta facebook