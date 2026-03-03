A Cameri al via i lavori per il nuovo percorso pedonale su via Matteotti

A Cameri sono iniziati i lavori per realizzare un nuovo percorso pedonale lungo via Matteotti, in corrispondenza della roggia comunale Zanetti. Il Comune ha comunicato tramite un post su Facebook che nelle prossime settimane saranno avviati gli interventi di riqualificazione, che includeranno anche la creazione di nuove aree verdi lungo la strada. Le operazioni riguarderanno l’area interessata nel centro cittadino.

Un nuovo percorso pedonale e nuove aree verdi in arrivo in via Matteotti a Cameri.Lo ha annunciato il Comune, che in un post su Facebook ha spiegato che nelle prossime settimane prenderanno il via i lavori lungo la roggia comunale Zanetti in via Matteotti, con un intervento di riqualificazione. 🔗 Leggi su Novaratoday.it Baveno, al via a febbraio i lavori per il nuovo percorso pedonale di FerioloPrenderanno il via a febbraio i lavori di messa in sicurezza di via 42 Martiri a Feriolo, che prevedono la realizzazione di un nuovo percorso... Tutto quello che riguarda A Cameri al via i lavori per il nuovo... Discussioni sull' argomento Cameri, nuovo percorso pedonale in via Matteotti, lavori in arrivo questa primavera; Trenord cerca personale: al via le nuove selezioni per futuri macchinisti; Parrucchieri, meccanici, receptionist e contabili: le offerte di lavoro della settimana nel novarese. CAMERI COM’ERA 2.0 Pillole di storia, arte e cultura popolare PULENTA E GALËT (POLENTA E GALLETTO) Testo e traduzione di Antonio Lavatelli, da “Cameri si racconta…” (p. 290); acquerello di Antonietta Moneda. S’ii ‘n galët ch’l’è pich ad bòria ch’ a - facebook.com facebook Il Belgio ordina undici F35: saranno costruiti a Cameri x.com