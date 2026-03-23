Al momento dell’arrivo sul posto la struttura risultava completamente avvolta dalle fiamme. Le squadre hanno provveduto allo spegnimento dell’incendio, ormai generalizzato, e alle successive operazioni di raffreddamento e messa in sicurezza del locale. Le 3 persone presenti all’interno al momento dell’evento sono rimaste incolumi. Sul posto sono intervenuti anche personale del 118, della Polizia Locale e i Carabinieri della locale Stazione per i relativi adempimenti di competenza. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - San Giovanni Valdarno: discoteca in fiamme nella notte. Salve le persone che si trovavano all’interno

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