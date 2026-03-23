San Giovanni Valdarno | discoteca in fiamme nella notte Salve le persone che si trovavano all’interno
Al momento dell’arrivo sul posto la struttura risultava completamente avvolta dalle fiamme. Le squadre hanno provveduto allo spegnimento dell’incendio, ormai generalizzato, e alle successive operazioni di raffreddamento e messa in sicurezza del locale. Le 3 persone presenti all’interno al momento dell’evento sono rimaste incolumi. Sul posto sono intervenuti anche personale del 118, della Polizia Locale e i Carabinieri della locale Stazione per i relativi adempimenti di competenza. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
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