Discarica a cielo aperto lungo la fascia costiera | scatta l' indagine per risalire ai responsabili

Una discarica a cielo aperto è stata scoperta lungo la fascia costiera di Marina di Eboli, in località Campolongo e sull’Aversana. Le Guardie Ambientali Anpana hanno condotto un'operazione di controllo e bonifica del territorio, portando all'indagine per individuare i responsabili dell'abbandono di rifiuti lungo il tratto costiero. La zona è stata sequestrata e sono stati avviati accertamenti sulle responsabilità.

Una vera e propria "bomba ecologica" è stata individuata lungo la fascia costiera di Marina di Eboli, in località Campolongo, e sulla all’Aversana, dove le Guardie Ambientali Anpana hanno svolto un'operazione di controllo e bonifica del territorio. Le ispezioniLa zona, caratterizzata da pinete e.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Leggi anche: La metamorfosi del Trincerone, da discarica a cielo aperto a cantiere della Linea 2: via ai lavori a giugno 2026 Leggi anche: Discarica a cielo aperto nel centro di Salerno, la denuncia Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: La metamorfosi del Trincerone, da discarica a cielo aperto a cantiere della Linea 2: via ai lavori a giugno 2026; Discarica a cielo aperto. Dopo due mesi di indagini è scattato il sequestro; Hanno trasformato un tratto di statale in una discarica a cielo aperto: 23 denunciati; Strada comunale trasformata in una discarica a cielo aperto: Chi la percorre deve tornare indietro. Corso Matteotti come una discarica a cielo aperto, lo scempio «post-movida» che Asti non merita [FOTO]Marciapiedi trasformanti in una cloaca tra rifiuti e oggetti domestici abbandonati. I residenti esasperati chiedono interventi urgenti per restituire il decoro ... lanuovaprovincia.it Discarica a cielo aperto sotto casa: un anno di disagi a Giglio PortoSegnalazione urgente di disagio pubblico dovuto alla discarica a cielo aperto creata in Via Provinciale in prossimità dei civici 46, 33, 48, 50, 35, 37. Con la presente, sottoscritta dagli abitanti ... giglionews.it Area abbandonata per oltre trent'anni e ricettacolo di rifiuti, il Trincerone abdica allo status di discarica per trasformarsi in un cantiere in Barriera di Milano - facebook.com facebook