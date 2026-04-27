Discarica a cielo aperto lungo la fascia costiera | scatta l' indagine per risalire ai responsabili

Da salernotoday.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una discarica a cielo aperto è stata scoperta lungo la fascia costiera di Marina di Eboli, in località Campolongo e sull’Aversana. Le Guardie Ambientali Anpana hanno condotto un'operazione di controllo e bonifica del territorio, portando all'indagine per individuare i responsabili dell'abbandono di rifiuti lungo il tratto costiero. La zona è stata sequestrata e sono stati avviati accertamenti sulle responsabilità.

Una vera e propria "bomba ecologica" è stata individuata lungo la fascia costiera di Marina di Eboli, in località Campolongo, e sulla all’Aversana, dove le Guardie Ambientali Anpana hanno svolto un'operazione di controllo e bonifica del territorio. Le ispezioniLa zona, caratterizzata da pinete e.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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