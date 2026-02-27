Un giovane di 25 anni, originario della Liguria, racconta la sua esperienza dopo essere stato vittima di un'aggressione che lo ha lasciato tetraplegico. La sua storia mette in luce quanto episodi di violenza tra giovani possano avere conseguenze devastanti e sottolinea la necessità di una maggiore attenzione sulla sicurezza e sul rispetto tra coetanei. La sua testimonianza invita a riflettere sulla diffusione di comportamenti aggressivi.

Un pugno, tre mesi di coma e una tetraplegia conseguente al pestaggio, poi una voce che scuote un intero Paese: "Stop alla violenza sui giovani, non deve più accadere a nessuno". Nella serata del 26 febbraio, dal palco del Festival di Sanremo, il collegamento con Paolo Sarullo ha trasformato lo spettacolo in un momento di riflessione collettiva sul fenomeno della violenza giovanile: "Non deve succedere più a nessuno" ha detto il 25enne ligure in collegamento., Paolo avrebbe voluto essere lì, all'Ariston, ma non ha potuto. Così è stato il Festival ad andare da lui. Il direttore artistico Carlo Conti ha introdotto la sua storia parlando di un disagio giovanile sempre più diffuso, di una violenza che interroga tutti e dal suo letto, con parole scandite a fatica ma con una lucidità disarmante, il 25enne ha lanciato un messaggio netto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Chi è Paolo Sarullo, vittima di violenza giovanile: "Non deve succedere più a nessuno"

Paolo Sarullo, vittima di violenza giovanile, a Sanremo: “Non deve succedere più a nessuno”. Carlo Conti: “Mi raccomando, non mollare” e lui risponde deciso “non si molla un cazz*”“È un periodo di episodi di violenza giovanile, segno di un disagio grave e diffuso.

Paolo Sarullo a Sanremo 2026: ‘Stop alla violenza giovanile’, il messaggio che commuove l’AristonNon solo musica e spettacolo alla terza serata del Festival di Sanremo 2026, ma anche storie che scuotono le coscienze.

Temi più discussi: Sanremo 2026, Paolo Sarullo chi è: dall'aggressione al coma; Paolo Sarullo a Sanremo 2026: Stop alla violenza sui giovani. Ho perdonato i miei aggressori; Chi è Paolo Sarullo, stasera a Sanremo. L'aggressione, l'emorragia cerebrale e il messaggio dal palco dell'Ariston: Stop alla violenza sui giovani; Sanremo 2026, la storia di Paolo Sarullo dall'aggressione al palco dell'Ariston. VIDEO.

Paolo Sarullo ospite a Sanremo: chi è il giovane aggreditoPaolo Sarullo è stato ospite del Festival di Sanremo ed ha parlato dell'aggressione sui giovani con Carlo Conti, un momento toccante per tutti. notizie.it

Chi è Paolo Sarullo, a Sanremo la storia del ragazzo picchiato in discoteca: Ho perdonato i miei aggressoriA Sanremo 2026 arriva la testimonianza di Paolo Sarullo, il 25enne di Albenga che nel maggio 2024 finì in coma dopo un’aggressione fuori da una discoteca ... fanpage.it

Il Festival di Sanremo 2026 dedica un momento di grande intensità a un messaggio contro la violenza giovanile e contro il bullismo. E lo fa collegandosi con Paolo Sarullo, 25 anni, di Albenga (Savona), vittima di una brutale aggressione che gli ha cambiato p - facebook.com facebook

L'appello di Paolo Sarullo: «Stop alla violenza. Non si molla un ca..o» x.com