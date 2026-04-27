Dire a un poliziotto Lei non sa chi sono io non è reato

Durante un controllo di polizia, un uomo ha rivolto a un agente la frase «Lei non sa chi sono io, non sa con chi ha a che fare». La frase è stata pronunciata in presenza dell’agente, che ha eseguito il controllo. La questione legale riguarda la possibilità che questa dichiarazione costituisca un reato. Finora, non sono stati segnalati altri dettagli o sviluppi relativi alle conseguenze di questa affermazione.

« Lei non sa chi sono io, non sa con chi ha a che fare ». Ha pronunciato questa frase davanti a un poliziotto durante un controllo a un posto di blocco. Ma il giovane, di 20 anni, accusato di “ resistenza a pubblico ufficiale ”, è innocente. Il ragazzo avrebbe anche pronunciato la frase « Togliti la divisa e vediamo », ma per la Cassazione sono solo ingiurie volgari. Così la Suprema Corte, riporta Repubblica che ha ricostruito il caso, ha rigettato il ricorso della procura di Gela e ha confermato la sentenza di assoluzione. Il caso. L’alterco tra il 20enne e la polizia risale al 3 luglio 2024. Durante un controllo il giovane ha anche sgomitato, cercando di fuggire.🔗 Leggi su Open.online

Michigan Wardens: Poaching & Party Patrol

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