La direttrice Eurospin cronometra i dipendenti la denuncia della Cgil e i blitz al supermercato | Lei non sa chi sono io

La Filcams Cgil di Siena ha segnalato un episodio presso un supermercato di Colle Val d'Elsa, in cui si riferisce che la direttrice avrebbe cronometrato i dipendenti. La denuncia evidenzia un clima lavorativo teso, con la presenza di blitz all’interno del punto vendita. La questione ha suscitato attenzione, anche alla luce delle affermazioni della direttrice, che avrebbe dichiarato di non riconoscere l’interlocutore.

Colle Val d'Elsa (Siena), 10 aprile 2026 – La Filcams Cgil di Siena denuncia "un grave episodio che evidenzia un clima lavorativo preoccupante e lesivo della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori". L’accusa si riferisce a quanto sarebbe accaduto all’interno di un supermercato della catena Eurospin Tirrenica a Colle Val d'Elsa dove, secondo il sindacato, “la direttrice alle vendite cronometra i dipendenti e si palesa dicendo: 'Ma lei, lo sa chi sono?!'". https:www.lanazione.itcronacacassieri-licenziati-pam-u32p09kq eurospin porta a mare pisa - (foto di: ENRICO MATTIA DEL PUNTA) Da dove è nato il caso: “Mortifica la professionalità e il ruolo dei lavoratori”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “La direttrice Eurospin cronometra i dipendenti”, la denuncia della Cgil e i blitz al supermercato: “Lei non sa chi sono io” “La direttrice Eurospin cronometra i dipendenti”, la denuncia di Filcams CgilColle Val d'Elsa (Siena), 10 aprile 2026 – La Filcams Cgil di Siena denuncia "un grave episodio che evidenzia un clima lavorativo preoccupante e... Leggi anche: La classifica dei 20 migliori spaghetti in vendita al supermercato secondo Altroconsumo: Alce Nero e la Molisana sul podio, male la pasta Tre Mulini Eurospin La direttrice Eurospin cronometra i dipendenti, la denuncia di Filcams CgilIl caso a Colle Val d’Elsa dove un lavoratore si sarebbe intrattenuto due minuti a parlare con un cliente. Il sindacato annuncia si riserva di approfondire ulteriormente l'accaduto e di attivare tutte ... lanazione.it Ma Lei lo sa chi sono io!. La direttrice alle vendite cronometra i dipendenti!COLLE DI VAL D'ELSA. La Filcams CGIL di Siena denuncia un grave episodio avvenuto presso il punto vendita Eurospin Tirrenica di Colle di Val d'Elsa, Denuncia di un increscioso episodio segnalato dalla ... ilcittadinoonline.it