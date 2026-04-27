Dice a un poliziotto lei non sa chi sono io ma per la Cassazione non è una minaccia Assolto 20enne di Gela

La Cassazione ha confermato l'assoluzione per un 20enne di Gela che nel 2024 aveva apostrofato un poliziotto con la frase "lei non sa chi sono io" durante un controllo a un posto di blocco. Per la Suprema Corte, non ci sarebbe infatti il reato di minaccia.🔗 Leggi su Fanpage.it

MI FERMA LA POLIZIA ALLE 3 DI NOTTE!

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