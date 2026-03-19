Paolo Crepet ai giovani | l’intelligenza artificiale e la comodità digitale spengono il pensiero critico L’appello a riscoprire il valore dell’errore e dell’inquietudine

Paolo Crepet si rivolge ai giovani e mette in guardia sul fatto che l’uso eccessivo di intelligenza artificiale e delle tecnologie digitali può ridurre la capacità di pensare in modo critico. Nel suo intervento, sottolinea l’importanza di riscoprire il valore dell’errore e dell’inquietudine come strumenti di crescita e riflessione. L’esperto invita a riflettere sui rischi di una dipendenza che potrebbe compromettere il ragionamento autonomo.

Paolo Crepet avverte i giovani: la comoda dipendenza dall'intelligenza artificiale spegne il pensiero. Fondamentale riscoprire il valore educativo dell'errore quotidiano L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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