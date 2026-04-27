Dipendenti pubblici per la prima volta in shorts così il Giappone combatte il caro energia negli uffici

Da fanpage.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Giappone, i dipendenti pubblici indossano per la prima volta shorts negli uffici, adottando un dress code più informale. La scelta mira a ridurre l’utilizzo dell’aria condizionata e contenere i consumi energetici, aumentati a causa del conflitto in Iran. Questa iniziativa si inserisce in un tentativo di affrontare il caro energia e limitare i costi nelle strutture pubbliche.

L'obiettivo del nuovo dress code più casual è ridurre l'uso dell'aria condizionata e risparmiare sui costi energetici in aumento a causa del conflitto in Iran.🔗 Leggi su Fanpage.it

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