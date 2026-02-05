La politica di Castiglione del Lago si accende sul tema dei lavori pubblici. La causa principale sono i ritardi che si accumulano, soprattutto per il poco personale negli uffici. I cittadini si lamentano, mentre i responsabili cercano soluzioni per velocizzare le pratiche. La situazione rischia di rallentare ancora di più i progetti in corso.

CASTIGLIONE DEL LAGO - La gestione dei lavori pubblici finisce al centro del dibattito politico locale. Attraverso un’interrogazione formale, il capogruppo di “Castiglione Open“, Filippo Vecchi, ha sollevato diverse criticità riguardanti la tenuta operativa degli uffici tecnici comunali, chiedendo al Sindaco risposte precise su quella che viene definita una situazione di "grave carenza organica ". Il nodo principale riguarda le recenti dimissioni dei due responsabili esterni delle aree Lavori pubblici e Urbanistica, che hanno interrotto - secondo la mozione - il loro incarico anticipatamente. A queste si aggiungerebbero altri quattro tecnici usciti di recente per pensionamenti o trasferimenti, senza che si sia proceduto a nuove assunzioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lavori pubblici e ritardi: "Poco personale negli uffici"

Approfondimenti su Castiglione Del Lago

Il Comune di Macerata ha dato il via ai lavori di ristrutturazione degli uffici comunali di viale Trieste, nell’ex distretto militare.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Castiglione Del Lago

Argomenti discussi: Lavori pubblici e ritardi: Poco personale negli uffici; Via di Trigoria, il cantiere tra ritardi e atti di vandalismo; Lavori al Fanuzzi, Ferrarese: Sicuramente ci sono ritardi, situazione critica; Fondi Pnrr in Molise, ritardi nei cantieri PINQuA.

Lavori pubblici e ritardi: Poco personale negli ufficiCASTIGLIONE DEL LAGO - La gestione dei lavori pubblici finisce al centro del dibattito politico locale. Attraverso un’interrogazione formale, il capogruppo di Castiglione Open, Filippo Vecchi, ha so ... lanazione.it

Cantieri per la vivibilità urbana in affanno: una sola ditta per decine di lavori, forti ritardi e scadenza PNRR alle porteCantieri PINQuA in ritardo nel Basso Molise: da Termoli a Guglionesi opere ferme da mesi. E la scadenza è giugno 2026. primonumero.it

Il giorno 03 febbraio si è svolta la commissione lavori pubblici con la presenza del presidente Leonardo Di Matteo, è stata affrontata la situazione relativa al cantiere insistente su viale dei Romagnoli, in prossimità di Case Basse, nel territorio di Acilia. facebook

Prestazione energetica degli edifici: i requisiti minimi spiegati in modo operativo @LavoriPubblici lavoripubblici.it/shop/334-prest… x.com