Giorgetti avverte | il caro energia non si combatte con una stretta monetaria

Durante il G7 Finanze, il ministro dell’Economia ha dichiarato che il caro energia non si può contrastare semplicemente con una stretta monetaria. Ha anche espresso preoccupazione per le potenziali ripercussioni sulla situazione economica internazionale a causa della crisi in Medio Oriente. L’intervento ha sottolineato la complessità delle questioni energetiche e finanziarie attualmente in discussione.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il ministro dell’Economia interviene al G7 Finanze. Durante il G7 Finanze, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha espresso preoccupazione per le possibili conseguenze economiche della crisi in Medio Oriente. In particolare ha richiamato l’attenzione sul rischio di un nuovo aumento dei prezzi dell’energia, che potrebbe avere effetti pesanti sull’economia globale. Secondo il ministro, l’errore più grave sarebbe pensare di affrontare questo problema con una stretta monetaria, cioè con politiche che rendano più costoso l’accesso al credito. Il rischio di una nuova impennata dei prezzi dell’energia. Giorgetti ha... 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Giorgetti avverte: il caro energia non si combatte con una stretta monetaria Articoli correlati Meloni apre a Schlein: «Sì alle accise mobili contro il caro energia»Petrolio La premier accoglie la richiesta della leader del Pd che poco prima aveva invitato il governo a intervenire sul prezzo della benzina... Manovra al traguardo fra le tensioni. Giorgetti: “Non mi dimetto”. Pensioni: spunta una nuova strettaROMA – Tensioni forti nella maggioranza, polemica aperta con le opposizioni che minacciano di bloccare tutto.