Dipendenti dal gaming già a 8 anni e abuso di psicostimolanti | il quadro sulle tossicodipendenze nel Ravennate

In provincia di Ravenna, sono stati segnalati casi di dipendenza da videogiochi già a partire dagli otto anni, con alcuni bambini che mostrano comportamenti riconducibili a dipendenze patologiche. Inoltre, sono stati riscontrati episodi di abuso di psicostimolanti tra adolescenti di età compresa tra gli undici e i quattordici anni. Le autorità e i servizi sociali stanno monitorando queste situazioni, mentre le indagini continuano a raccogliere dati sulla diffusione di queste problematiche tra i più giovani.

Dipendenze patologiche che si fanno largo ormai sempre prima, già a 8 e 11 anni attraverso il gaming. E poi cocaina e psicostimolanti, con un'assunzione, nel solo territorio ravennate, aumentata in dieci anni di 16 punti percentuali. Sono queste alcune delle situazioni più urgenti su cui sarà.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Adolescenti dipendenti dai chatbot, lo studio della Drexel University: “Tratti simili alle tossicodipendenze”Uno studio della Drexel University di Philadelphia ha analizzato oltre 300 post su Reddit di adolescenti che descrivevano il loro rapporto con i... Leggi anche: Finti dipendenti pubblici chiedono soldi agli alluvionati: attenzione alla truffa nel Ravennate Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Pubblicità gioco, alla Camera la proposta di legge Comaroli; Microsoft Gaming verso nuovi tagli: in bilico il 15% dei dipendenti della divisione; Xbox Game Pass: grandi cambiamenti in arrivo, forse integrerà anche Netflix?; Addio Microsoft Gaming, torna il nome Xbox. E la politica delle esclusive sarà rivalutata. Microsoft Gaming verso nuovi tagli: in bilico il 15% dei dipendenti della divisioneAria di tempesta in casa Microsoft Gaming. Secondo quanto riportato da una fonte anonima sul forum professionale Blind, la divisione gaming del colosso di ... videogamezone.eu Microsoft Gaming potrebbe annunciare nuovi, pesanti licenziamentiStando alla segnalazione di un presunto dipendente di Activision Blizzard, Microsoft Gaming potrebbe annunciare nuovi licenziamenti che coinvolgerebbero fino al 15% degli attuali dipendenti. multiplayer.it Dataroom di Milena Gabanelli. . Perché i prezzi sono cresciuti ma lo stipendio che i dipendenti si mettono in tasca non consente di comprare le stesse cose rispetto a 6 anni fa Perché i rinnovi dei contratti arrivano in ritardo e i sindacati non sono stati capaci d - facebook.com facebook Feltre (BL), dipendenti della Clivet al pronto soccorso: l'ipotesi dell'intossicazione alimentare. Sotto esame ora la mensa e le macchinette del caffè #ioSeguoTgr @TgrRai x.com