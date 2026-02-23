Finti dipendenti pubblici chiedono soldi agli alluvionati | attenzione alla truffa nel Ravennate

Un gruppo di truffatori si spaccia per dipendenti pubblici e chiede soldi agli alluvionati nel Ravennate. La truffa si diffonde attraverso telefonate e incontri in cui promettono aiuti o favori in cambio di denaro. Gli agenti locali sono stati avvisati di questo comportamento fraudolento, che sfrutta la vulnerabilità delle persone colpite dall’alluvione. La polizia invita i cittadini a mantenere alta la guardia e a non cedere alle richieste sospette.

La truffa serpeggia nel territorio faentino. L'Unione avvisa: "Non si effettuano visite porta a porta, anche se annunciate telefonicamente, per sollecitare pagamenti" L'Unione faentina mette in allerta i cittadini su una nuova truffa che starebbe circolando sul territorio: "Recentemente sono state segnalate richieste di denaro da parte di sedicenti dipendenti pubblici che hanno avvicinato alcuni cittadini coinvolti nelle alluvioni. Si tratta di veri e propri tentativi di truffa, in nessun modo riconducibili ad attività ufficiali dell'Unione della Romagna Faentina o del Comune di Faenza".