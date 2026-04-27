Dipendente licenziato senza reali motivazioni E alla Caprari di Modena scatta lo sciopero
Oggi i dipendenti dell’azienda metalmeccanica Caprari di Modena Ovest hanno organizzato uno sciopero con presidio, coinvolgendo un'ampia parte della forza lavoro in produzione. La manifestazione si è svolta nel primo pomeriggio e ha visto una partecipazione significativa da parte dei lavoratori. La protesta nasce dalla decisione di licenziare un dipendente senza che siano state fornite motivazioni ufficiali.
Alta partecipazione, dei lavoratori in produzione, allo sciopero con presidio che si è svolto nel primo pomeriggio di oggi all’azienda metalmeccanica Caprari di Modena Ovest.Motivo della mobilitazione - fanno sapere Cgil e Uil - il licenziamento in tronco di un impiegato per giustificato motivo.🔗 Leggi su Modenatoday.it
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