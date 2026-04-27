Dipendente licenziato senza reali motivazioni E alla Caprari di Modena scatta lo sciopero

Oggi i dipendenti dell’azienda metalmeccanica Caprari di Modena Ovest hanno organizzato uno sciopero con presidio, coinvolgendo un'ampia parte della forza lavoro in produzione. La manifestazione si è svolta nel primo pomeriggio e ha visto una partecipazione significativa da parte dei lavoratori. La protesta nasce dalla decisione di licenziare un dipendente senza che siano state fornite motivazioni ufficiali.