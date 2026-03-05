Interporto scatta lo sciopero di solidarietà per un collega licenziato | presidio ai cancelli della Tnt

I lavoratori della Tnt di Parma hanno deciso di scioperare e organizzare un presidio davanti ai cancelli dell’azienda Fedex Tnt di via Madrid all’Interporto. La protesta è in solidarietà con un collega licenziato, e coinvolge i dipendenti che si sono radunati per esprimere la loro posizione. La mobilitazione si è svolta oggi, con i lavoratori riuniti per manifestare il loro dissenso.

Sciopero e presidio dei lavoratori della Tnt di Parma davanti ai cancelli dell'azienda Fedex Tnt di via Madrid all'Interporto di Parma. L'astensione dal lavoro è stato proclamato dal sindacato Si Cobas, in solidarietà ad un collega licenziato a Modena. Il sit-in è in corso dalle primissime ore della mattinata di giovedì 5 marzo, sul posto anche le forze dell'ordine. Il lavoratore di Modena è stato licenziato perché, a causa di problemi di salute e di una limitazione certificata, l'azienda ha scelto di non ricollocarlo nonostante ne avesse la possibilità. La motivazione reale è economica: un lavoratore che sviluppa patologie legate all'usura professionale viene considerato un costo da eliminare.