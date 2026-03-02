Chiesa e territorio si riuniscono i vicariati della diocesi di Firenze

I vicariati della diocesi di Firenze si sono riuniti per discutere delle modalità di ascolto delle esigenze delle persone e delle diverse aree della città e dei centri vicini. L'incontro ha coinvolto rappresentanti dei vari territori, con l’obiettivo di definire come i servizi della Chiesa possano rispondere in modo più diretto alle domande provenienti dalla comunità e dai contesti locali.

Firenze, 2 marzo 2026 – Ascoltare le domande che vengono dalle persone e dalla geografia della città e dei degli altri centri è la strada maestra per costruire i "ministeri", i servizi della Chiesa per un'evangelizzazione che si misura con la concretezza delle situazioni. Un luogo deputato a questo confronto, in vista di una mappatura, sono le assemblee di parrocchie, associazioni e movimenti nei diversi vicariati di cui si compone la diocesi di Firenze. A tutti i vicariati si è rivolto l'arcivescovo di Firenze Gherardo Gambelli con un videomessaggio con l'invito a lasciarsi sorprendere da ciò che emergerà.