Nel nuovo episodio di “Dimmi La Verità” del 27 aprile 2026, l'eurodeputata della Lega analizza le possibili influenze dell’islam sulla politica italiana. La discussione si concentra su aspetti legati alle dinamiche di integrazione e alle decisioni politiche, senza entrare in giudizi o interpretazioni. La puntata si focalizza sui fatti e sulle dichiarazioni rilasciate dall’eurodeputata, offrendo un quadro delle sue opinioni sul tema.

Ecco #DimmiLaVerità del 27 aprile 2026. L'eurodeputata della Lega Anna Maria Cisint ci rivela come l'islam può condizionare la politica italiana. Ecco #DimmiLaVerità del 24 aprile 2026. La deputata di Fdi Sara Kelany spazza via le bugie della sinistra sui centri in Albania. Ecco #DimmiLaVerità del 23 aprile 2026. Il nostro Fabio Amendolara ci rivela I dettagli dell'inchiesta su soldi e sesso in cambio di certificati per extracomunitari a Napoli. Ecco #DimmiLaVerità del 22 aprile 2026. L'esperto di geopolitica Daniele Ruvinetti ci spiega perché la situazione in Iran è diventata complicatissima. Ecco #DimmiLaVerità del 21 aprile 2026.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Dimmi La Verità - Anna Maria Cisint (Lega): «Come l'islam può condizionare la politica italiana»

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