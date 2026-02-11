Dimmi La Verità | Paolo Formentini Lega | Il centrodestra è un corpo coeso

Da laverita.info 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si è tenuto il voto di fiducia sull’Ucraina, e il deputato della Lega Paolo Formentini ha parlato chiaramente. Ha detto che il centrodestra è unito e compatto, e ha difeso la linea del partito sui rapporti con Vannacci. Le sue parole arrivano in un momento di tensioni e dibattiti politici, mentre si attendono sviluppi sulla posizione italiana nel conflitto.

Ecco #DimmiLaVerità dell'11 febbraio 2026. Il deputato della Lega Paolo Formentini commenta il voto di fiducia di oggi sull'Ucraina e i rapporti col partito di Vannacci. Ecco #DimmiLaVerità del 10 febbraio 2026. Il nostro Stefano Graziosi ci illustra gli indici di gradimento di Donald Trump negli Usa in vista delle elezioni di midterm. Ecco #DimmiLaVerità del 9 febbraio 2026. Ospite Giorgio Gandola. L'argomento del giorno è: "Le polemiche per il ritiro da Sanremo del comico Andrea Pucci". Ecco #DimmiLaVerità del 6 febbraio 2026. Con la nostra Flaminia Camilletti commentiamo tutte le novità del pacchetto sicurezza. 🔗 Leggi su Laverita.info

