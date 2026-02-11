Dimmi La Verità | Paolo Formentini Lega | Il centrodestra è un corpo coeso

Oggi si è tenuto il voto di fiducia sull’Ucraina, e il deputato della Lega Paolo Formentini ha parlato chiaramente. Ha detto che il centrodestra è unito e compatto, e ha difeso la linea del partito sui rapporti con Vannacci. Le sue parole arrivano in un momento di tensioni e dibattiti politici, mentre si attendono sviluppi sulla posizione italiana nel conflitto.

Ecco #DimmiLaVerità dell'11 febbraio 2026. Il deputato della Lega Paolo Formentini commenta il voto di fiducia di oggi sull'Ucraina e i rapporti col partito di Vannacci. Ecco #DimmiLaVerità del 10 febbraio 2026. Il nostro Stefano Graziosi ci illustra gli indici di gradimento di Donald Trump negli Usa in vista delle elezioni di midterm. Ecco #DimmiLaVerità del 9 febbraio 2026. Ospite Giorgio Gandola. L'argomento del giorno è: "Le polemiche per il ritiro da Sanremo del comico Andrea Pucci". Ecco #DimmiLaVerità del 6 febbraio 2026. Con la nostra Flaminia Camilletti commentiamo tutte le novità del pacchetto sicurezza. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Dimmi La Verità | Paolo Formentini (Lega): «Il centrodestra è un corpo coeso» Approfondimenti su Dimmi La Verità 11 febbraio 2026 Dimmi La Verità | Cantalamessa (Lega): «L'intervista della "Verità" alla pm Gallucci relativa al caso dossieraggi» Dimmi La Verità | Sergio Rastrelli: «Il centrodestra con Cirielli può vincere in Campania» Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Dimmi La Verità 11 febbraio 2026 Argomenti discussi: Zangrillo: I cattivi maestri della sinistra stanno alimentando il clima di violenza in piazza. Questa sera il MAVS ha avuto l’onore di ospitare la visita del Console di Taiwan in Italia, Riccardo T. N. Lin, accompagnato dal Consigliere Regionale Floriano Massardi e dall’On. Paolo Formentini, Vicepresidente della Commissione Affari Esteri della Camera - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.