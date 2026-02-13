Dimmi La Verità | Federica Onori Azione | La politica estera non va strumentalizzata

Federica Onori di Azione ha criticato la strumentalizzazione della politica estera durante una conferenza sulla sicurezza a Monaco, sottolineando come le parole dei politici possano influenzare direttamente le relazioni internazionali. Durante il suo intervento, ha evidenziato che le decisioni prese senza chiarezza rischiano di creare tensioni inutili, soprattutto in un momento delicato come quello attuale. La deputata ha anche ricordato che una comunicazione trasparente può aiutare l’Italia a mantenere rapporti più equilibrati con gli alleati europei.

Ecco #DimmiLaVerità del 13 febbraio 2026. La deputata di Azione Federica Onori, dalla conferenza sulla sicurezza di Monaco, commenta la posizione dell'Europa (e dell'Italia) sull'Ucraina. Ecco #DimmiLaVerità dell'11 febbraio 2026. Il deputato della Lega Paolo Formentini commenta il voto di fiducia di oggi sull'Ucraina e i rapporti col partito di Vannacci. Ecco #DimmiLaVerità del 10 febbraio 2026. Il nostro Stefano Graziosi ci illustra gli indici di gradimento di Donald Trump negli Usa in vista delle elezioni di midterm. Ecco #DimmiLaVerità del 9 febbraio 2026. Ospite Giorgio Gandola.