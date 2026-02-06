Francesco Canonico alla guida della CISL FP Irpinia Sannio all’Ospedale Moscati

Questa mattina si è tenuta una riunione del direttivo sindacale della CISL FP Irpinia Sannio presso la sede dell’Ospedale Moscati di Avellino. Alla guida c’è Francesco Canonico, che ha preso il comando del sindacato per rappresentare i lavoratori del nosocomio. Presenti alcuni rappresentanti e operatori, pronti a discutere di questioni importanti legate al lavoro e alle condizioni dell’ospedale.

AVELLINO – Si è riunito presso la segreteria provinciale della CISL FP Irpinia Sannio il direttivo sindacale dell’Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino.L’incontro è stato convocato a seguito delle dimissioni del segretario aziendale uscente Angelo Genovese, al quale il direttivo.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Approfondimenti su Cisl Fp Avellino Pronto soccorso in affanno in Irpinia e Sannio: l’allarme della CISL FP La CISL FP Irpinia Sannio segnala una situazione critica nei Pronto Soccorso delle province di Irpinia e Sannio. CISL FP Irpinia Sannio, le congratulazioni al presidente della Regione Campania Fico e ai consiglieri regionali Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Cisl Fp Avellino Argomenti discussi: Vitale Barberis Canonico, in controtendenza con lana premium e su misura. È morto Francesco Trapani, per 30 anni alla guida di Bulgari: Con lui il marchio arrivò nel mondoÈ morto ieri, mercoledì 10 settembre, nella sua abitazione a Roma Francesco Trapani, imprenditore e manager, 68 anni, discendente della famiglia Bulgari. Ha diretto come Ceo per un trentennio la ... ilfattoquotidiano.it Addio a Francesco Trapani, per 30 anni alla guida di BulgariNel luglio 1995 Trapani ha portato la società Bulgari alla quotazione alla Borsa Italiana, dove è rimasta fino al 2011. Francesco Trapani guida con successo la quotazione di Bvlgari alla Borsa ... repubblica.it Tanti auguri al canonico don Giovanni Almeida nel 3* anniversario sacerdotale, buona festa di san Francesco di Sales facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.