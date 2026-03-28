Cade l’amministrazione di Lacco Ameno | dimissioni dei consiglieri segnano un cambio storico

L’amministrazione comunale di Lacco Ameno si è dimessa, portando a un cambio di gestione. I consiglieri hanno presentato le proprie dimissioni, rendendo necessaria la nomina di un commissario. La dottoressa Silvana Tizzano è stata incaricata di assumere il comando del municipio, sostituendo l’attuale amministrazione.

"> Nomina del Commissario: La Dottoressa Silvana Tizzano al Comando di Lacco Ameno. Lacco Ameno, un comune situato sull’isola d’Ischia, ha recentemente visto un’importante svolta politica. In seguito alle dimissioni di sette consiglieri comunali su dodici, il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha preso la decisione di sospendere il consiglio comunale della località. Questo evento segna un momento critico per la governance del comune, con ripercussioni significative sul servizio ai cittadini. Il Prefetto ha nominato la dottoressa Silvana Tizzano come commissario prefettizio, un incarico fondamentale che prevede la gestione temporanea dell’amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Cade l’amministrazione di Lacco Ameno: dimissioni dei consiglieri segnano un cambio storico. Articoli correlati In sette firmano le dimissioni da consiglieri: cade l’amministrazione TarantinoPORTO CESAREO – In sette hanno firmato le proprie dimissioni da consiglieri comunali facendo cadere la giunta di Silvia Tarantino: finisce anzitempo,... La maggioranza dei consiglieri si dimette: cade l'amministrazione comunaleIl prefetto di Napoli, Michele di Bari, in seguito delle dimissioni dalla carica di 10 consiglieri su 16 assegnati al Comune di Calvizzano, ha... Altri aggiornamenti su Lacco Ameno Temi più discussi: I consiglieri si dimettono, cade l'amministrazione comunale di Lacco Ameno; Comune di Lacco Ameno. Il Prefetto di Napoli nomina il Commissario; Fugge all'alt dei carabinieri, la madre prova a coprirlo con una finta denuncia; Cade l'amministrazione di Lacco Ameno: dimissioni dei consiglieri segnano un cambio storico. Lacco Ameno, il Prefetto nomina il Commissario, arriva Silvana TizzanoLa crisi politica di Lacco Ameno compie il passo definitivo e si trasforma in atto amministrativo. Dopo le dimissioni contestuali di sette consiglieri comunali ... ildispariquotidiano.it Comune di Lacco Ameno. Il Prefetto di Napoli nomina il CommissarioIl Prefetto di Napoli, Michele di Bari, a seguito delle dimissioni dalla carica di 7 consiglieri su 12 assegnati al Comune di Lacco Ameno (NA), ha sospeso il co ... ilgolfo24.it Comune di #LaccoAmeno. Il Prefetto di Napoli nomina il Commissario Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, a seguito delle dimissioni dalla carica di 7 consiglieri su 12 assegnati al Comune di Lacco Ameno (NA), ha sospeso il consiglio comunale e nominato C - facebook.com facebook LACCO AMENO Via libera al progetto per la pubblica illuminazione x.com