La maggioranza dei consiglieri si dimette | cade l' amministrazione comunale

La maggioranza dei consiglieri del Comune di Calvizzano si è dimessa, portando alla caduta dell’amministrazione comunale. Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha sospeso il consiglio e nominato un commissario, il viceprefetto Giovanni Lucchese, per gestire la situazione in attesa di nuove elezioni. La decisione arriva dopo che 10 su 16 consiglieri hanno lasciato la poltrona.

🔗 Leggi su Napolitoday.it Approfondimenti su Calvizzano Giunta Pignataro Maggiore, si dimette la maggioranza dei consiglieri: sindaco a casa dopo otto mesi A Pignataro Maggiore, dopo soli otto mesi dall'insediamento, la maggioranza dei consiglieri comunali si è dimessa, portando alle dimissioni del sindaco. In sette firmano le dimissioni da consiglieri: cade l'amministrazione Tarantino A Porto Cesareo, sette consiglieri comunali hanno rassegnato le proprie dimissioni, portando alla caduta dell'amministrazione di Silvia Tarantino. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Calvizzano Giunta Argomenti discussi: Loggia, il consigliere Ashkar lascia per ragioni personali, ma il suo addio è una ferita dentro la maggioranza; Consiglio comunale: ancora polemica, l'opposizione attacca la maggioranza, Hanno disertato la commissione; Sant'Elpidio a Mare, l'affondo dei consiglieri di Sem: Abuso edilizio dell'assessora, la maggioranza era all'oscuro?; Consigliere pd oltraggiato in aula a Genova, la maggioranza lascia. Silvia Salis: Gravità inaudita. Comune di Foggia, la maggioranza diserta il Consiglio e l'opposizione attaccaIl Partito democratico chiede un cambio di passo, il centrodestra invoca il ritorno alle urne. L'amministrazione percepita come debole, inconcludente su temi come debiti fuori Piano Urbanistico ... rainews.it Così la Lega si dimezza. In consiglio restano in dueCiavarrella e Bellomini seguono Vannacci: Ma sosterremo la maggioranza. Giovanni Pasqualino: Decisioni personali che capisco ma non condivido. lanazione.it STOP AL CONSIGLIO COMUNALE In aula erano presenti soltanto sei consiglieri della maggioranza, insieme alla presidente del Consiglio Azzarone e alla Sindaca Episcopo. #lattacco #comunedifoggia #maggioranza #consigliocomunale facebook

