Marco Dimarco si prende il suo momento di gloria. Nella partita contro il Sassuolo, il difensore dell’Inter firma tre assist, portandosi a quota nove in campionato. È la prima volta che un difensore in Serie A mette a segno così tanti passaggi decisivi in una singola stagione. La sua prestazione gli permette di entrare di diritto nell’albo dei record, facendo parlare di sé anche fuori dal mondo difensivo.

Federico Dimarco continua a stupire in questa stagione 20252026, stabilendo un record di assist per un difensore nelle prime 24 giornate di Serie A. Con ben 9 assist, Dimarco diventa il primo difensore nella storia della Serie A (dal 200405) a raggiungere tale cifra, come evidenziato dal dato di Opta Paolo su X. Prestazione stellare contro il Sassuolo. La sua prestazione contro il Sassuolo, in cui l'Inter ha vinto 5-0 in trasferta, ha ulteriormente messo in evidenza le sue qualità.

© Internews24.com - Record Dimarco, i tre assist contro il Sassuolo lo iscrivono all’albo della Serie A: nessun difensore come lui!

L'interessante risultato di Dimarco nella partita Inter-Pisa evidenzia la sua prestazione decisiva come difensore.

Scopri la classifica assist della Serie A 20252026, il racconto quotidiano dei migliori rifinitori del campionato italiano.

