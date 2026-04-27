Durante la partita di domenica pomeriggio, l’Inter ha subito una sconfitta in Torino-Inter, risultato che si è rivelato stretto rispetto alle occasioni create. Nonostante la sconfitta, la squadra ha mantenuto il suo nuovo primato in classifica, raggiunto grazie a una serie di risultati positivi nelle ultime giornate. L’evento ha portato a un nuovo record personale di un giocatore nerazzurro, che ha riscritto la sua storia in questa partita.

La partita di domenica pomeriggio si è chiusa con un risultato che va molto stretto all’ Inter. I nerazzurri avevano la possibilità di chiudere in maniera quasi del tutto definitiva la corsa Scudetto. Il club di Viale della Liberazione può però consolarsi grazie alla straordinaria prestazione di uno dei suoi leader principali: Federico Dimarco. L’esterno nerazzurro ha infranto un altro record: grazie alla prestazione condita da due cross perfetti trasformati in gol, è diventato il giocatore con più assist in una singola stagione di Serie A. Precedentemente il primato apparteneva al Papu Gomez, che con l’Atalanta nella stagione 20192020 aveva raggiunto quota 16.🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Dimarco riscrive la storia: In Torino-Inter arriva il suo nuovo primato

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