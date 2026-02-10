Dimarco prenota il record | l’Inter vola col suo insostituibile verso il primato del Papu

Federico Dimarco ha segnato un altro gol decisivo e ha portato l’Inter a un passo dal record. La squadra di Cristian Chivu vola in classifica grazie alla sua costanza e al suo talento. L’esterno nerazzurro si conferma il punto di riferimento e continua a guidare i suoi con grinta e determinazione.

L'umiltà dei grandi e i numeri di un autentico fuoriclasse: Federico Dimarco si conferma l'anima pulsante dell'Inter di Cristian Chivu, trascinando i nerazzurri nell'ultima esaltante trasferta di Reggio Emilia. Nonostante una rosa profonda e qualitativamente eccelsa, l'esterno milanese è diventato, a suon di prestazioni dominanti, l'unico vero elemento insostituibile dello scacchiere tattico del tecnico rumeno. Al termine del successo contro il Sassuolo, il laterale mancino ha preferito mantenere il profilo basso, tipico di chi è cresciuto con i colori nerazzurri sulla pelle: «Io non mi sento nessuno: nel calcio sappiamo che quando vai bene sei un fenomeno, mentre quando vai male sei scarso», ha dichiarato con pragmatismo, aggiungendo che «alla fine contano i risultati di squadra, non quelli personali».

