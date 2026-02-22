L’Inter di Chivu abbatte il muro del Salento e riscrive la storia | sorpasso a Mourinho e sguardo al primato di Carcano

Cristian Chivu guida l’Inter a una vittoria decisiva contro il Lecce, grazie a una strategia efficace e a un’energia rinnovata. La squadra nerazzurra rompe la resistenza avversaria e conquista tre punti fondamentali, rafforzando la posizione in classifica. La partita si è giocata sotto una pressione crescente, con diversi infortunati in rosa che hanno messo alla prova la capacità di adattamento del tecnico. La lotta per il primo posto si fa più intensa.

L’Inter di Cristian Chivu consolida il proprio primato e vola a +10 in classifica per una notte, superando l’ostacolo Lecce in un match caratterizzato da un’emergenza organica senza precedenti. Privo della spina dorsale composta da Lautaro Martinez, Calhanoglu e Barella, il tecnico nerazzurro ha saputo gestire una rotazione forzata a meno di 70 ore dall’impegno europeo di Bodo, affidandosi alla freschezza del ventenne Pio Esposito e all’impatto di Bonny. La vittoria, maturata grazie agli ingressi risolutivi di Mkhitaryan e Akanji dalla panchina, non rappresenta soltanto un tassello fondamentale nella corsa verso il titolo, ma certifica il record storico di 64 punti in 26 giornate per un allenatore al primo anno sulla panchina meneghina. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

Il Dogma di Chivu: Anatomia di un’Inter che riscrive i record della StoriaCristian Chivu ha preso in mano la panchina dell’Inter e ha portato una svolta significativa, influenzando anche i record del club.

Il Milan tiene il passo dell’Inter: Füllkrug è letale e abbatte il muro del LecceNel match tra Milan e Lecce, il centravanti tedesco Niclas Füllkrug si è distinto con un gol decisivo di testa, sfruttando il cross di Saelemaekers.

Argomenti discussi: L'Inter ha detto le cose sbagliate nel momento sbagliato; Chivu: Ci prendiamo quello che meritiamo; Ore di allenamenti, la partita da mediano, l'addio tra gli insulti: quando Spalletti allenava Chivu; Chivu: Qualificazione resta aperta. Lautaro? Non so quando recupera.

